Москва4 июнВести.В Иванове возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека. ОБ этом сообщили в СУ СКР по региону.
Авария произошла 3 июня на улице Шубиных. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с большегрузом. В результате пострадали трое пассажиров и водитель.
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)сказано в сообщении
В ходе расследования будет дана правовая оценка качеству оказания услуг по перевозке пассажиров, уточнили в СК.