СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Иванове

После ДТП с участием автобуса в Иванове возбудили уголовное дело СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Иванове

Москва4 июн Вести.В Иванове возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека. ОБ этом сообщили в СУ СКР по региону.

Авария произошла 3 июня на улице Шубиных. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с большегрузом. В результате пострадали трое пассажиров и водитель.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) сказано в сообщении

В ходе расследования будет дана правовая оценка качеству оказания услуг по перевозке пассажиров, уточнили в СК.