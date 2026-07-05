Уголовное дело возбуждено в Воронежской области после ДТП с рейсовым автобусом В Воронежской области возбудили дело из-за ДТП с рейсовым автобусом

Москва5 июл Вести.В Воронежской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом, в котором пострадали 12 человек. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Авария произошла утром 5 июля на 632-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса "Хайгер" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовым автомобилем "Догфенг". В результате происшествия пострадали 11 пассажиров и водитель.

Следственными органами СК России по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) сказано в сообщении

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, допросили пострадавших, водителей и руководство перевозчика. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.