ДТП с 4 грузовиками и автобусом произошло под Воронежем, есть пострадавшие

В Воронежской области произошло ДТП с 4 грузовиками и автобусом ДТП с 4 грузовиками и автобусом произошло под Воронежем, есть пострадавшие

Москва4 июн Вести.В Воронежской области произошло ДТП с участием 4 грузовиков и пассажирского автобуса, в результате столкновения пострадали 2 женщины. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Около 13.00 мск 4 июня на 206-м км автодороги Р-298 "Воронеж-Курск" 62-летний водитель грузового автомобиля Shacman, предварительно, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на стоящие на запрещающий сигнал светофора автобус "ПАЗ", который от удара отбросило на грузовик Volvo, который откинуло на грузовик MAN , который столкнулся с "Газелью".

В результате … транспортные средства получили механические повреждения, а пассажиры автобуса "ПАЗ", женщины 63 и 64-х лет, получили телесные повреждения, доставлены в медучреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины.