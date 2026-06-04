Москва4 июнВести.В Воронежской области произошло ДТП с участием 4 грузовиков и пассажирского автобуса, в результате столкновения пострадали 2 женщины. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.
Около 13.00 мск 4 июня на 206-м км автодороги Р-298 "Воронеж-Курск" 62-летний водитель грузового автомобиля Shacman, предварительно, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на стоящие на запрещающий сигнал светофора автобус "ПАЗ", который от удара отбросило на грузовик Volvo, который откинуло на грузовик MAN, который столкнулся с "Газелью".
В результате … транспортные средства получили механические повреждения, а пассажиры автобуса "ПАЗ", женщины 63 и 64-х лет, получили телесные повреждения, доставлены в медучреждениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины.