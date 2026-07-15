Два человека пострадали в ДТП четырех автомобилей в Ростовской области

В Ростовской области произошло массовое ДТП, пострадали два водителя Два человека пострадали в ДТП четырех автомобилей в Ростовской области

Москва15 июл Вести.На 10-м километре автодороги село Самбек – поселок Матвеево-Курган в Ростовской области произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали двое. Об этом сообщает ГАИ по региону.

Происшествие случилось 15 июля в 16.10 мск.

Renault Premium врезался в стоявший ВАЗ 21099, готовившийся повернуть налево. Российский автомобиль вылетел на встречную полосу, где в него сначала въехала Kia Cerato, а после произошло столкновение и с "Газелью".

В результате ДТП пострадали водители ВАЗ 21099 1959 года рождения и Kia Cerato 1993 года рождения написано в сообщении

По факту ДТП сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.