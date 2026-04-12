Москва12 апрВести.В Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии пострадали два человека, сообщает ГАИ региона.
Инцидент произошел утром 12 апреля на 59-м километре автодороги Шахты – Цимлянск.
В результате ДТП пострадали водитель Daewoo Matiz 1994 года рождения и его пассажир 2025 года рождениянаписано в публикации Госавтоинспекции
По предварительной информации, водитель Kia Rio, проезжая нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге, не предоставил преимущество Daewoo. Произошло столкновение.
Сотрудники полиции продолжают установление обстоятельств ДТП.