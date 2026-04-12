В Ростове иномарка столкнулась с авто и опорой ЛЭП, пострадали двое

Москва12 апр Вести.Два жителя Ростова-на-Дону получили повреждения в результате ДТП. Водитель и пассажир пострадали после столкновения с другим автомобилем и опорой ЛЭП, сообщает ГАИ Ростовской области.

Происшествие случилось утром 12 апреля.

Водитель Hyundai Solaris, согласно предварительным данным, при повороте налево не пропустил ехавший Cherry Tiggo, машины столкнулись, после чего "Черри" влетела в опору линии электропередач.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Cherry Tiggo 1991 года рождения и его пассажир 2022 года рождения говорится в Telegram-канале инспекции

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.