Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Таганроге Ростовской области

Три человека пострадали в ДТП в Ростовской области Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Таганроге Ростовской области

Москва6 мая Вести.Двое взрослых мужчин и подросток доставлены в медучреждения после аварии в Таганроге, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 5 мая, в 19.40 в районе дома 2б по улице 4-я Линия Таганрога. За рулем Daewoo находилась водитель 1975 года рождения, которая не предоставила при повороте направо преимущество кроссовому мотоциклу, двигавшемуся в том же направлении. За рулем эндуро был мужчина 1997 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла, его пассажир 1987 года рождения и несовершеннолетний пассажир автомобиля Daewoo 2011 года рождения получили различные травмы и доставлены в медицинские учреждения написали в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются прибывшими на место сотрудниками полиции.