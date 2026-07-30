В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП

Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП

Москва30 июл Вести.Четыре человека получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария днем 30 июля на 28-м километре автодороги село Самбек – поселок Матвеево-Курган. По предварительной информации, водитель Ford Transit при выполнении обгона столкнулся со встречным легковым автомобилем Kia.

В результате ДТП получили травмы и доставлены в больницу 4 человека: водитель автомобиля «Форд» и его пассажиры 1958, 1959 и 1991 годов рождения говорится в сообщении

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.