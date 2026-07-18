Москва18 июлВести.В селе Чалтырь Ростовской области произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai Accent и питбайка. Пострадал один человек, сообщает ГАИ по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером субботы.
Водитель Hyundai Accent, по предварительным данным, выполняя поворот налево, не уступил дорогу встречно движущемуся питбайкунаписано в сообщении автоинспекции
В результате столкновения пострадал водитель питбайка 2011 года рождения.
По итогам аварии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося на дороге.