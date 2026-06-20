Москва20 июнВести.В деревне Буреги Новгородской области произошло ДТП, в котором столкнулись Toyota Camry и питбайк. В результате аварии два подростка получили тяжелые ожоги, сообщает прокуратура региона.
Происшествие случилось 20 июня. Пострадали подросток 2008 года рождения и девушка-пассажирка 2009 года рождения.
Подростки выехали на встречную полосу движения и столкнулись с легковым автомобилем Toyota Camry. От удара питбайк загорелсясказано в канале прокуратуры в MAX
Несовершеннолетние из-за возгорания питбайка получили тяжелые ожоги. Их доставили в медицинское учреждение. Там им оказывается медицинская помощь.
Организована проверка.