Два подростка пострадали в ДТП питбайка и иномарки в Новгородской области

В Новгородской области питбайк столкнулся с иномаркой, двое пострадавших Два подростка пострадали в ДТП питбайка и иномарки в Новгородской области

Москва20 июн Вести.В деревне Буреги Новгородской области произошло ДТП, в котором столкнулись Toyota Camry и питбайк. В результате аварии два подростка получили тяжелые ожоги, сообщает прокуратура региона.

Происшествие случилось 20 июня. Пострадали подросток 2008 года рождения и девушка-пассажирка 2009 года рождения.

Подростки выехали на встречную полосу движения и столкнулись с легковым автомобилем Toyota Camry. От удара питбайк загорелся сказано в канале прокуратуры в MAX

Несовершеннолетние из-за возгорания питбайка получили тяжелые ожоги. Их доставили в медицинское учреждение. Там им оказывается медицинская помощь.

Организована проверка.