Москва7 июнВести.Двое несовершеннолетних на питбайке пострадали при столкновении с автомобилем в подмосковном Щелкове. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла 7 июня в 17.20 мск в поселке Свердловский. Предварительно, женщина-водитель 1985 г.р., управляя Kia, совершила столкновение с питбайком.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту аварии организована проверка. Уточняются все обстоятельств произошедшего.