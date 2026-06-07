Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с авто в подмосковном Щелкове

Двое подростков на питбайке пострадали при столкновении с авто в Подмосковье Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с авто в подмосковном Щелкове

Москва7 июн Вести.Двое несовершеннолетних на питбайке пострадали при столкновении с автомобилем в подмосковном Щелкове. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 7 июня в 17.20 мск в поселке Свердловский. Предварительно, женщина-водитель 1985 г.р., управляя Kia, совершила столкновение с питбайком.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту аварии организована проверка. Уточняются все обстоятельств произошедшего.