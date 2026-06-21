В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП с несовершеннолетним на питбайке На оренбургской трассе автомобиль сбил 17-летнего питбайкера

Москва21 июн Вести.В Оренбургской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего на питбайке. Об этом информирует в MAX.

Сведения об аварии в селе Южный Урал Оренбургского района поступили в полицию днем 21 июня. Предварительно установлено, что на нерегулируемом перекрестке ул. Буденного и ул. Ипподромной 38-летняя женщина-водитель за рулем "Хендай" при повороте налево не пропустила питбайк под управлением 17-летнего водителя. Произошло столкновение.

В результате ДТП 17-летний водитель питбайка был доставлен в медицинское учреждение… говорится в сообщении

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Продолжается установление всех деталей произошедшего.