Москва21 июнВести.В Оренбургской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего на питбайке. Об этом информирует в MAX.
Сведения об аварии в селе Южный Урал Оренбургского района поступили в полицию днем 21 июня. Предварительно установлено, что на нерегулируемом перекрестке ул. Буденного и ул. Ипподромной 38-летняя женщина-водитель за рулем "Хендай" при повороте налево не пропустила питбайк под управлением 17-летнего водителя. Произошло столкновение.
В результате ДТП 17-летний водитель питбайка был доставлен в медицинское учреждение…говорится в сообщении
Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Продолжается установление всех деталей произошедшего.