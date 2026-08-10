В Оренбурге при столкновении двух автомашин пострадал подросток

В Оренбурге ГАИ выясняет обстоятельства ДТП с несовершеннолетним В Оренбурге при столкновении двух автомашин пострадал подросток

Москва10 авг Вести.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на улице Автодромной в Оренбурге. Подробности сообщает МВД "Оренбургское" в MAX.

По предварительным данным, 10 августа 40-летний водитель автомобиля "Шкода", ехавший со стороны Загородного шоссе в сторону поселка Ростоши, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Бид". За рулем был 67-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя, 52-летний пассажир автомобиля "Шкода", 13-летняя пассажирка автомобиля "Бид" доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Ведется проверка.