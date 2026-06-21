В Оренбуржье в ДТП погибла женщина-водитель, четверо пострадали

Полиция выясняет обстоятельств смертельного ДТП в Оренбургской области В Оренбуржье в ДТП погибла женщина-водитель, четверо пострадали

Москва21 июн Вести.В Оренбургской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии со смертельным исходом. Подробности в MAX сообщает региональная полиция.

21 июня в Оренбургском районе на 2 км + 800 м автодороги Нижняя Павловка - Каргала 30-летний водитель за рулем "Фольксвагена Поло", совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ТагАЗ".

В результате ДТП 44-летняя женщина-водитель автомобиля "ТагАЗ" от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

С различными травмами госпитализированы 62-летняя пассажирка автомобиля "ТагАЗ", а также 16-летний и 26-летняя пассажиры "Фольксвагена Поло". Еще один пассажир 25 лет отправлен на амбулаторное лечение.