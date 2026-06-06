В Оренбургской области водителя осудят за смертельное ДТП

В Оренбурге водителю предъявлено обвинение в гибели человека В Оренбургской области водителя осудят за смертельное ДТП

Москва6 июн Вести.Прокуратурой Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подробности сообщает региональное ведомство в MAX,

По материалам следствия, в апреле 2026 года 48-летний житель Оренбурга за рулем автомобиля "Лада Гранта", пересекая перекресток, не уступил дорогу автомобилю "Скания".

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легкового автомобиля скончалась от полученных травм говорится в сообщении

Уголовное дело будет рассмотрено в городском суде.