Москва6 июнВести.Прокуратурой Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подробности сообщает региональное ведомство в MAX,
По материалам следствия, в апреле 2026 года 48-летний житель Оренбурга за рулем автомобиля "Лада Гранта", пересекая перекресток, не уступил дорогу автомобилю "Скания".
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легкового автомобиля скончалась от полученных травмговорится в сообщении
Уголовное дело будет рассмотрено в городском суде.