Москва7 июнВести.В Оренбурге в результате ДТП погиб водитель питбайка. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону, 40-летний мужчина не справился с управлением и перевернулся.
Авария произошла рано утром 7 июня, в воскресенье, на улице Измайловской. Водитель съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП 40-летний водитель питбайка скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.