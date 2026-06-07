В Оренбурге в ДТП погиб 40-летний водитель питбайка

Водитель питбайка получил смертельные травмы в ДТП в Оренбурге В Оренбурге в ДТП погиб 40-летний водитель питбайка

Москва7 июн Вести.В Оренбурге в результате ДТП погиб водитель питбайка. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону, 40-летний мужчина не справился с управлением и перевернулся.

Авария произошла рано утром 7 июня, в воскресенье, на улице Измайловской. Водитель съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 40-летний водитель питбайка скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.