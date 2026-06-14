В Ломоносовском районе Ленобласти в ДТП с автобусом погиб водитель питбайка

В Ленинградской области водитель питбайка погиб после удара о рейсовый автобус В Ломоносовском районе Ленобласти в ДТП с автобусом погиб водитель питбайка

Москва14 июн Вести.В Ломоносовском районе Ленинградской области в результате ДТП погиб водитель питбайка. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области в своем Telegram-канале

Авария произошла на 79 километре трассы Питер – Ручьи ночью 13 июня. Водитель питбайка на закруглении дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом "ПАЗ Вектор" под управлением 52-летнего мужчины.

От полученных травм водитель питбайка скончался на месте. Его личность сейчас устанавливают.

В результате ДТП водитель питбайка от полученных телесных повреждений скончался на месте говорится в публикации ГУ МВД

По факту случившегося проводится проверка.