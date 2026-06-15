Москва15 июнВести.В Ленинградской области водитель мотоцикла врезался в лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть, мужчина скончался, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло 14 июня около 22.55 мск на 166-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков. Предварительно установлено, что 27-водитель мотоцикла Honda, двигаясь в направлении Петербурга, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть лося.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медицинских службговорится в сообщении
По факту аварии организована проверка.