В Ленобласти мотоциклист врезался в столб и погиб, начата проверка

В Ленобласти проводят проверку по факту ДТП с погибшим мотоциклистом В Ленобласти мотоциклист врезался в столб и погиб, начата проверка

Москва20 июн Вести.В Ленинградской области полиция начала проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

По предварительным данным, 20 июня в 13.00 в Лужском районе 35-летний водитель на мотоцикле "Хонда" по неустановленной причине не справился с управлением на повороте, съехал в правый кювет и врезался в столб. После этого транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП водитель скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Авария произошла на 81 км региональной автодороги.