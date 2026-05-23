В Рязанской области погиб мотоциклист после съезда с дороги В Рязанской области произошло ДТП, погиб мотоциклист

Москва23 мая Вести.В Скопинском районе Рязанской области произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого погиб его водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Происшествие случилось на 11-м км автодороги Горлово – граница Тульской области.

31-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил съезд с дороги. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия говорится в сообщении ГАИ во "ВКонтакте"

На место происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.