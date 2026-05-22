Полиция устанавливает причины смертельного ДТП мотоцикла и трактора в Ярославле

Москва22 мая Вести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего в Ярославле на Тутаевском шоссе ДТП с трактором, в котором погиб водитель мотоцикла, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что водитель трактора Беларус при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, двигающемуся прямолинейно со встречного направления.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи отмечается в сообщении

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.