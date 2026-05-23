Москва23 маяВести.В Йошкар-Оле водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста, на месте работают правоохранители. Об этом сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.
ДТП произошло вечером 23 мая, в субботу, на улице Строителей.
Водитель грузовика, как установлено предварительно, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в прямом направлении. От полученных травм велосипедист скончался на местеговорится в Telegram-канале ведомства
Детали случившегося устанавливаются, по факту организована проверка.