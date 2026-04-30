Москва30 апрВести.Утром 30 апреля в селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, около 9 часов 20 минут водитель грузовой машины ГАЗ-66 сбил 10-летнего мальчика, катившегося на велосипеде.
В Шелеховском районе в результате ДТП погиб несовершеннолетний велосипедистсказано в сообщении в Telegram-канале ведомства
Ребенок скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту аварии проводится проверка.