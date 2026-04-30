© ГУ МВД России по Иркутской области, Telegram

В Иркутской области грузовик насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

В Иркутской области грузовик сбил 10-летнего велосипедиста, ребенок скончался В Иркутской области грузовик насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

Москва30 апр Вести.Утром 30 апреля в селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 9 часов 20 минут водитель грузовой машины ГАЗ-66 сбил 10-летнего мальчика, катившегося на велосипеде.

В Шелеховском районе в результате ДТП погиб несовершеннолетний велосипедист сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства

Ребенок скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту аварии проводится проверка.