В Красноярском крае 7-летний велосипедист пострадал при наезде на него поезда

В Красноярском крае грузовой поезд сбил 7-летнего велосипедиста В Красноярском крае 7-летний велосипедист пострадал при наезде на него поезда

Москва18 июн Вести.В Красноярском крае 7-летний велосипедист попал в больницу после наезда на него грузового поезда, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Предварительно, 18 июня в селе Тарутино на ж/д переезде грузовой поезд наехал на 7-летнего ребенка, проезжавшего на велосипеде на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается помощь… Проводится процессуальная проверка по … ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.