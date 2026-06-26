Семилетний велосипедист попал под "Камаз" в Ставропольском крае

Грузовик сбил семилетнего ребенка на Ставрополье, мальчик в реанимации Семилетний велосипедист попал под "Камаз" в Ставропольском крае

Москва26 июн Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка случилось в Труновском округе Ставропольского края, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, в селе Донском 27-летний водитель грузовика "Камаз" с прицепом наехал на семилетнего велосипедиста.

В результате автоаварии ребенок (мальчик, местный житель) с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение районной больницы говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины его участников.

Кроме того, стражи порядка дадут правовую оценку действиям родителей мальчика, которые допустили, что он, в нарушение правил дорожного движения, ездил по дороге на велосипеде.