Москва1 июнВести.В селе Уват Тюменской области 25-летний нетрезвый мужчина сбил на обочине дороги 7-летнего велосипедиста. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло поздно вечером 31 мая на улице Ленина в селе Уват. Предварительно, мальчик ехал по обочине дороги на велосипеде, когда нетрезвый водитель LADA совершил на него наезд.
[Мужчина] был в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера - 0,43 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха… Ранее … [он] уже попадал в ДТП: наехал на дорожный знак и скрылся с места аварииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате автоаварии ребенок получил тяжелые травмы.
Все обстоятельства выясняются.