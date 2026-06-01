Москва1 июн Вести.В селе Уват Тюменской области 25-летний нетрезвый мужчина сбил на обочине дороги 7-летнего велосипедиста. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло поздно вечером 31 мая на улице Ленина в селе Уват. Предварительно, мальчик ехал по обочине дороги на велосипеде, когда нетрезвый водитель LADA совершил на него наезд.

[Мужчина] был в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера - 0,43 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха… Ранее … [он] уже попадал в ДТП: наехал на дорожный знак и скрылся с места аварии говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате автоаварии ребенок получил тяжелые травмы.

Все обстоятельства выясняются.