12-летний школьник получил тяжелые травмы в ДТП под Тюменью В Тюменской области водитель иномарки сбил 12-летнего велосипедиста

Москва4 июн Вести.Водитель иномарки сбил 12-летнего велосипедиста на трассе под Тюменью. Мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 3 июня, в среду, на Андреевской улице в деревне Падерина.

Предварительно, школьник выехал на велосипеде со второстепенной дороги на главную. ‎ ‎По словам 35-летнего водителя Opel, он не заметил вовремя велосипедиста говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются, по факту организована проверка.