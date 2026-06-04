Москва4 июнВести.Водитель иномарки сбил 12-летнего велосипедиста на трассе под Тюменью. Мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 3 июня, в среду, на Андреевской улице в деревне Падерина.
Предварительно, школьник выехал на велосипеде со второстепенной дороги на главную. По словам 35-летнего водителя Opel, он не заметил вовремя велосипедистаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются, по факту организована проверка.