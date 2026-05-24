В Марий Эл 11-летний велосипедист попал под колеса легковушки В Марий Эл легковой автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста

Москва24 мая Вести.Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в городе Волжске в Республике Марий Эл. Подробности сообщает ведомство в Telegram-канале.

Около 18 часов у д. 22 а на ул. Кошкина автомашина "Ауди", за рулем которой был 64-летний водитель, наехала на 11-летнего велосипедиста.

В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован говорится в сообщении

По предварительной информации, подросток, не спешившись, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.