Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в городе Волжске в Республике Марий Эл. Подробности сообщает ведомство в Telegram-канале.
Около 18 часов у д. 22 а на ул. Кошкина автомашина "Ауди", за рулем которой был 64-летний водитель, наехала на 11-летнего велосипедиста.
В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами был госпитализированговорится в сообщении
По предварительной информации, подросток, не спешившись, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.