В донской столице легковушка сбила подростка, он госпитализирован Ростовская полиция выясняет обстоятельства ДТП с несовершеннолетним пешеходом

Москва26 апр Вести.В Ростовской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Подробности сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

26 апреля в 16.20 в Ростове-на-Дону у дома 40 по улице Днепропетровская водитель 1984 г.р. за рулем "Фольксвагена Поло" наехал на пешехода 2019 г.р. По предварительным данным, подросток вместе с законным представителем переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате совершения ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2019 года рождения, после чего экстренно был доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении

Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.