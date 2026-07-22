Подросток пострадал в ДТП с девятью машинами в Ростове-на-Дону

Девять машин столкнулись на трассе в Ростове-на-Дону, пострадал подросток Подросток пострадал в ДТП с девятью машинами в Ростове-на-Дону

Москва22 июл Вести.В Ростове-на-Дону произошла авария с участием девяти автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, в 17 часов, проезжая вблизи дома 32/2 по проспекту Михаила Нагибина, водитель Renault Fluence 1980 года рождения потерял управление и врезался в Opel, за рулем которого был водитель 1977 года рождения.

Впоследствии водитель транспортного средства Renault Fluence допустил столкновение с еще 7 впереди идущими автомобилями говорится в сообщении

Госавтоинспекция пишет, что в ДТП пострадал несовершеннолетний 2009 года рождения, который ехал в автомобиле "Москвич". Его доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.