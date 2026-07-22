Москва22 июлВести.В Ростове-на-Дону произошла авария с участием девяти автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, в 17 часов, проезжая вблизи дома 32/2 по проспекту Михаила Нагибина, водитель Renault Fluence 1980 года рождения потерял управление и врезался в Opel, за рулем которого был водитель 1977 года рождения.
Впоследствии водитель транспортного средства Renault Fluence допустил столкновение с еще 7 впереди идущими автомобилямиговорится в сообщении
Госавтоинспекция пишет, что в ДТП пострадал несовершеннолетний 2009 года рождения, который ехал в автомобиле "Москвич". Его доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.