Москва20 июлВести.В Ростовской области на трассе Р-280 "Новороссия" в Мясниковском районе произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент случился на 12 километре автодороги из-за сильного задымления проезжей части: слева от дороги горело поле. Столкнулись два грузовика и десять легковых машин.
2026 года в 13.00 часов на 12 км 500 метров автодороги Р-280 "Новороссия" Мясниковский район Ростовская область по направлению со стороны города Таганрога в направлении города Ростова-на -Дону, по предварительным данным, произошло ДТП с участием 12 автомобилейговорится в публикации
В результате аварии пострадал водитель "Камаза" 1993 года рождения.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать особую осторожность на задымленных участках дорог.