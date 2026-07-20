На трассе под Таганрогом 12 машин столкнулись из-за дыма от пожара на поле В Ростовской области из-за пожара на поле столкнулись 12 автомобилей

Москва20 июл Вести.В Ростовской области на трассе Р-280 "Новороссия" в Мясниковском районе произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент случился на 12 километре автодороги из-за сильного задымления проезжей части: слева от дороги горело поле. Столкнулись два грузовика и десять легковых машин.

2026 года в 13.00 часов на 12 км 500 метров автодороги Р-280 "Новороссия" Мясниковский район Ростовская область по направлению со стороны города Таганрога в направлении города Ростова-на -Дону, по предварительным данным, произошло ДТП с участием 12 автомобилей говорится в публикации

В результате аварии пострадал водитель "Камаза" 1993 года рождения.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать особую осторожность на задымленных участках дорог.