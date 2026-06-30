Москва30 июнВести.В деревне Ольгино Нижегородской области произошло ДТП с участием 18 автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Происшествие случилось утром 30 июня на трассе в городском округе Нижний Новгород.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 17 транспортными средстваминаписано в канале ведомства в MAX
По итогам массовой аварии пострадавших нет. За медицинской помощью не обратился ни один участник ДТП.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.