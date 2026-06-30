В Нижегородской области фура врезалась в 17 автомобилей

В Нижегородской области произошло массовое ДТП, столкнулось 18 автомобилей В Нижегородской области фура врезалась в 17 автомобилей

Москва30 июн Вести.В деревне Ольгино Нижегородской области произошло ДТП с участием 18 автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось утром 30 июня на трассе в городском округе Нижний Новгород.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 17 транспортными средствами написано в канале ведомства в MAX

По итогам массовой аварии пострадавших нет. За медицинской помощью не обратился ни один участник ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.