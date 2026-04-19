Массовое ДТП произошло на федеральной трассе в Забайкалье в условиях непогоды В Забайкалье на федеральной трассе столкнулись 11 автомобилей

Москва19 апр Вести.Днем 19 апреля на 218 километре федеральной автодороги А-350 "Чита – Забайкальск" произошло столкновение нескольких автомашин, сообщает Госавтоинспекция Забайкалья.

В регионе сейчас наблюдается ухудшение погодных условий: сильный ветер и плохая видимость.

По предварительным данным, вследствие несоблюдения дистанции столкнулись 11 транспортных средств говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В результате ДТП собственникам автомобилей причинен материальный ущерб, на месте работает наряд Госавтоинспекции.

Сообщается также, что в связи с ухудшением погодных условий с 19 до 21 часа (по местному времени) закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке от Могойтуйского до Борзинского районов.

Водителей призывают с пониманием отнестись к этим мерам, воздержаться от поездок в данном направлении или заранее планировать маршруты с учетом действующих ограничений.