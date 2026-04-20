Все междугородние автобусные рейсы отменены в Забайкалье из-за снегопада

Москва20 апр Вести.Все междугородние автобусные рейсы отменены в Забайкальском крае из-за снегопада, сообщила в мессенджере MAX пресс-служба регионального правительства со ссылкой на местный минтранс.

Все междугородние автобусные рейсы отменены в регионе из-за обильного снегопада и сохраняющейся сложной обстановки на дорогах отметили в пресс-службе

Ожидается, что запрет сохранится до обеда 20 апреля.

Ранее сообщалось, что с 302-го километра федеральной автодороги Чита – Забайкальск эвакуировали 65 граждан, попавших в затор из-за обильного снегопада. На территории Борзинского и Оловяннинского муниципальных округов для них развернуты пять пунктов временного размещения.

На участке А-350 "Чита - Забайкальск" (190-371 км) до 6 часов 20 апреля закрыто движение для всех видов транспорта.