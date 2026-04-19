В Забайкалье с трассы из-за снежных заносов эвакуировали более 60 автомобилистов

Москва19 апр Вести.На 302-м километре федеральной автодороги Чита – Забайкальск эвакуируют граждан, попавших в затор из-за обильного снегопада, сообщили в пресс-службе МЧС Забайкальского края.

На территории Борзинского и Оловяннинского муниципальных округов развернуты пять пунктов временного размещения. На данный момент в Борзе в пункте временного размещения размещены 16 человек. На станции Степь в ПВР находятся 49 человек.

В связи … с неблагоприятными погодными условиями и снежными переметами на 302-м километре федеральной автодороги А-350 Чита – Забайкальск проводится эвакуация граждан, находящихся в заторе сказано в сообщении ведомства, опубликованном в MAX.

Эвакуация граждан ведется спасателями МЧС и "Забайкалпожспаса", а также сотрудниками полиции, медиками и органами местного самоуправления.