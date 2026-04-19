Автобусные междугородние рейсы отменены в Забайкальском крае из-за непогоды, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Отмена рейсов связана с обильным снегопадом и сложной обстановкой на дорогах.
Запрет на выезд в рейсы, как ожидается, сохранится до обеда 20 апреляговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
На территорию Забайкальского края обрушилась непогода: сообщалось о снегопаде, сильном ветре и связанным с этим ухудшением видимости. Так, на федеральной трассе А-350 Чита – Забайкальск, предположительно из-за непогоды, произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей.