Все междугородние автобусные рейсы отменили в Забайкалье из-за снегопада

Москва19 апр Вести.Автобусные междугородние рейсы отменены в Забайкальском крае из-за непогоды, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Отмена рейсов связана с обильным снегопадом и сложной обстановкой на дорогах.

Запрет на выезд в рейсы, как ожидается, сохранится до обеда 20 апреля говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

На территорию Забайкальского края обрушилась непогода: сообщалось о снегопаде, сильном ветре и связанным с этим ухудшением видимости. Так, на федеральной трассе А-350 Чита – Забайкальск, предположительно из-за непогоды, произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей.