Москва18 июнВести.Под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП, в котором столкнулись шесть машин. Двоим людям понадобилась медицинская помощь, сообщает ГАИ Свердловской области.
Авария произошла 18 июня 2026 года на 12-м км дороги "Южный подъезд к г. Нижний Тагил".
Произошло столкновение шести транспортных средств. В результате ДТП 2 человека осматриваются медикаминаписано в MAX
Им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте аварии организовано реверсивное движение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.