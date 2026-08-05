Шесть человек пострадали из-за схода с рельсов трамвая на Урале

На Урале в результате схода трамвая с рельсов пострадали шесть человек Шесть человек пострадали из-за схода с рельсов трамвая на Урале

Москва5 авг Вести.В Нижнем Тагиле Свердловской области трамвай сошел с рельсов на улице Кулибина. Шесть пассажиров, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции на странице во "ВКонтакте".

Предварительно, 31-летняя водитель трамвая, следовавшего по маршруту №12 "Пихтовые горы – улица Островского", при движении от остановочного комплекса допустила сход задней тележки с рельсов с последующим наездом на опору линии электропередач.

В транспорте находились порядка 30 человек.

Медики отпустили пострадавших домой.

Водитель пояснила, что после завершения посадки и высадки пассажиров при начале движения на нерегулируемом перекрестке улиц Кулибина и Бондина почувствовала резкий толчок задней тележки. Применив экстренное торможение, она утратила контроль над траекторией движения, что повлекло разворот трамвая отмечается в сообщении

В отношении женщины составлены административные материалы.

Проводится проверка.