Москва5 авгВести.В Нижнем Тагиле Свердловской области трамвай сошел с рельсов на улице Кулибина. Шесть пассажиров, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции на странице во "ВКонтакте".
Предварительно, 31-летняя водитель трамвая, следовавшего по маршруту №12 "Пихтовые горы – улица Островского", при движении от остановочного комплекса допустила сход задней тележки с рельсов с последующим наездом на опору линии электропередач.
В транспорте находились порядка 30 человек.
Медики отпустили пострадавших домой.
Водитель пояснила, что после завершения посадки и высадки пассажиров при начале движения на нерегулируемом перекрестке улиц Кулибина и Бондина почувствовала резкий толчок задней тележки. Применив экстренное торможение, она утратила контроль над траекторией движения, что повлекло разворот трамваяотмечается в сообщении
В отношении женщины составлены административные материалы.
Проводится проверка.