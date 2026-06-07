В Екатеринбурге 13-летний подросток выпал из окна движущегося трамвая

Подросток выпал из окна движущегося трамвая в Екатеринбурге В Екатеринбурге 13-летний подросток выпал из окна движущегося трамвая

Москва7 июн Вести.В Екатеринбурге подросток выпал из окна движущегося трамвая на перекрестке Бакинских Комиссаров и Кировградской. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Инцидент произошел 6 июня, в субботу, на маршруте №8 в Орджоникидзевском районе.

По предварительным данным, во время движения транспортного средства 13-летний пассажир самопроизвольно решил покинуть салон через форточку второго вагона и выпал из трамвая… Материалы направлены в ПДН и комиссию по делам несовершеннолетних говорится на официальной странице ведомства во "ВКонтакте"

Отмечается, что ребенок был доставлен в больницу, после осмотра медиков и оказания необходимой помощи его отпустили домой.