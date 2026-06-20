Москва20 июнВести.В Бугуруслане 13-летний подросток сломал плечо, выпав из окна 1-го этажа заброшенного здания во время прогулки с друзьями. Об этом сообщило МВД России по Оренбургской области.
Предварительно установлено, что несовершеннолетние находились на территории заброшенного объекта и исследовали его помещения. Позднее по неосторожности один из них выпал из окна 1-го этажа здания.
Ребенок получил перелом плеча. Сейчас он находится под наблюдением врачей… По данному факту инспектором отделения по делам несовершеннолетних начата проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В региональном МВД также сообщили о проведении проверки, по завершению которой будет принято соответствующее решение.