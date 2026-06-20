В Бугуруслане школьник сломал плечо, выпав с 1-го этажа заброшенного здания

В Бугуруслане подросток сломал плечо, выпав с 1-го этажа заброшенного здания В Бугуруслане школьник сломал плечо, выпав с 1-го этажа заброшенного здания

Москва20 июн Вести.В Бугуруслане 13-летний подросток сломал плечо, выпав из окна 1-го этажа заброшенного здания во время прогулки с друзьями. Об этом сообщило МВД России по Оренбургской области.

Предварительно установлено, что несовершеннолетние находились на территории заброшенного объекта и исследовали его помещения. Позднее по неосторожности один из них выпал из окна 1-го этажа здания.

Ребенок получил перелом плеча. Сейчас он находится под наблюдением врачей… По данному факту инспектором отделения по делам несовершеннолетних начата проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В региональном МВД также сообщили о проведении проверки, по завершению которой будет принято соответствующее решение.