Врачи стабилизировали 3-летнего ребенка, выпавшего из окна 6-го этажа в Обнинске

Стало известно о состоянии 3-летнего мальчика, выпавшего с 6-го этажа в Обнинске Врачи стабилизировали 3-летнего ребенка, выпавшего из окна 6-го этажа в Обнинске

Москва20 июн Вести.Врачам удалось стабилизировать состояние 3-летнего мальчика, выпавшего накануне с балкона 6-го этажа в Обнинске. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Калужской области.

Инцидент произошел 19 июня на улице Белкинской, когда ребенок находился в квартире с 16-летней сестрой. Девочка отвлеклась, тогда ее брат залез на подоконник балкона, используя перила, и выпал через открытое окно.

Врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, которое в настоящее время оценивается как стабильное. Для установления тяжести вреда здоровью пострадавшего назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего была организована проверка. Следователи продолжают работу.