В Советске пятилетний мальчик сломал ногу, выпав из окна третьего этажа

В Советске пятилетнего ребенка госпитализировали после падения с третьего этажа В Советске пятилетний мальчик сломал ногу, выпав из окна третьего этажа

Москва12 июн Вести.В городе Советске Калининградской области 5-летний ребенок выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Капитана Лямина вечером 11 июня.

Вчера в 21.20 от оператора "Системы-112" поступила информация о том, что на улице Капитана Лямина из окна третьего этажа выпал пятилетний ребенок говорится в публикации МЧС

Мальчика с переломом ноги госпитализировала бригада скорой помощи. В центральную городскую больницу он поехал в сопровождении родителей.