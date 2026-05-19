В Калининграде 12-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа, он госпитализирован

Москва19 мая Вести.В Калининграде 12-летний школьник выпал из окна 4-го этажа, его доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Инцидент произошел 19 мая, во вторник, в Московском районе. В полицию обратилась его 15-летняя подруга.

Предварительно выяснили, что подростки в момент происшествия находились в квартире дома по ул. Эльблонгской одни. В результате падения с высоты несовершеннолетний был госпитализирован говорится в Telegram-канале ведомства

Подробности о состоянии ребенка и степени полученных им травм не уточняются.

Правоохранители проводят проверку, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.