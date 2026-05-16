Дети выпали из окна в Подмосковье, СК возбудил уголовное дело

Москва16 мая Вести.Уголовное дело возбуждено после ЧП с участием детей в городе Орехово-Зуево, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в субботу, 16 мая.

Сегодня в экстренные службы поступила информация о падении из окна лоджии квартиры 4-летней девочки и 5-летнего мальчика говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в больницу. По данным Следкома, в момент происшествия дети были дома одни без присмотра взрослых.