Москва12 маяВести.Прокуратура проводит проверку по факту падения из окна двух малолетних детей в Усолье-Сибирском. Об этом сообщило надзорное ведомство Иркутской области в мессенджере MAX.
Прокуратура г. Усолье-Сибирское организовала проверку по сообщению о доставлении в медицинское учреждение двух детей с травмами после падения с высотыговорится в публикации надзорного ведомства
Отмечается, что инцидент произошел вечером 11 мая. Дети - шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра - остались без присмотра взрослых. Опершись на москитную сетку, они выпали из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Интернациональная. Очевидцы обнаружили пострадавших и вызвали скорую.
Детей с травмами госпитализировали в Усольскую детскую городскую больницу вместе с отцом.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав детей и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки находится под контролем прокуратуры.