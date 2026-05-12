Два ребенка выжили после падения из окна третьего этажа в Усолье-Сибирском

Москва12 мая Вести.Прокуратура проводит проверку по факту падения из окна двух малолетних детей в Усолье-Сибирском. Об этом сообщило надзорное ведомство Иркутской области в мессенджере MAX.

Прокуратура г. Усолье-Сибирское организовала проверку по сообщению о доставлении в медицинское учреждение двух детей с травмами после падения с высоты говорится в публикации надзорного ведомства

Отмечается, что инцидент произошел вечером 11 мая. Дети - шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра - остались без присмотра взрослых. Опершись на москитную сетку, они выпали из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Интернациональная. Очевидцы обнаружили пострадавших и вызвали скорую.

Детей с травмами госпитализировали в Усольскую детскую городскую больницу вместе с отцом.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав детей и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки находится под контролем прокуратуры.