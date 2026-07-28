В Твери полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на 3-м этаже

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Твери В Твери полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на 3-м этаже

Москва28 июл Вести.В Твери полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на 3-м этаже — пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в жилом доме № 18 по проспекту Николая Корыткова. Предварительно, мальчик залез на подоконник в комнате и, облокотившись на москитную сетку, выпал из открытого окна. В момент происшествия мать находилась в другой комнате.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле прокуратуры. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В Следственном комитете (СК) по Тверской области добавили, что уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются родственники и иные лица, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.