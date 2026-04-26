В Кимрах 3-летний мальчик погиб при падении из окна

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели ребенка в Кимрах В Кимрах 3-летний мальчик погиб при падении из окна

Москва26 апр Вести.Прокуратура начала проверку по факту происшествия в Кимрах Тверской области. 26 апреля 3-летний ребенок выпал из окна 5-го этажа жилого дома по улице Баклаева и погиб.

По предварительным данным, мальчик был в комнате один и открыл окно.

Пострадавший скончался в медицинском учреждении говорится в сообщении

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Место происшествия посетил межрайонный прокурор Андрей Воробьев.

Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.