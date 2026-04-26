Москва26 апрВести.Прокуратура начала проверку по факту происшествия в Кимрах Тверской области. 26 апреля 3-летний ребенок выпал из окна 5-го этажа жилого дома по улице Баклаева и погиб.
По предварительным данным, мальчик был в комнате один и открыл окно.
Пострадавший скончался в медицинском учрежденииговорится в сообщении
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Место происшествия посетил межрайонный прокурор Андрей Воробьев.
Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.