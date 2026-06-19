В Обнинске следователи выясняют обстоятельства падения ребенка с 6 этажа

В Обнинске организована проверка по факту падения ребенка с 6 этажа В Обнинске следователи выясняют обстоятельства падения ребенка с 6 этажа

Москва19 июн Вести.В Обнинске сотрудники следственных органов работают на месте падения ребенка с 6-го этажа. Подробности сообщает СУ СК РФ по Калужской области в MAX.

По предварительным данным, 19 июня стало известно, что 3-летний мальчик выпал с балкона 6-го этажа дома по улице Белкинской в Обнинске.

По данному факту СУ СК России по Калужской области организована проверка, в ходе которой установлено, что на момент происшествия ребенок находился в квартире с 16-летней сестрой говорится в сообщении

В настоящее время ребенку оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают следователи. Проводится опрос очевидцев, устанавливаются детали произошедшего.