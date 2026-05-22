© Канал Следком Тверь в MAX, Соцсети

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Бологом

В Бологом ребенок выпал из окна 3 этажа, проводится проверка Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Бологом

Москва22 мая Вести.В городе Бологое Тверской области малолетний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на третьем этаже. Об этом сообщает Следственный комитет Тверской области.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение. Там ему оказывают необходимую помощь.

Поступило сообщение о падении малолетнего ребенка из окна 3-го этажа дома, расположенного в городе Бологое написано в канале ведомства в MAX

Организовано проведение доследственной проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.