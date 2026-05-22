Москва22 маяВести.В городе Бологое Тверской области малолетний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на третьем этаже. Об этом сообщает Следственный комитет Тверской области.
Ребенок доставлен в медицинское учреждение. Там ему оказывают необходимую помощь.
Организовано проведение доследственной проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.