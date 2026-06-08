Четырехлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Омске

В Омске госпитализирован 4-летний ребенок, выпавший из окна пятого этажа Четырехлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Омске

Москва8 июн Вести.Инспекторы по делам несовершеннолетних Омской области выясняют обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, сообщает региональное УМВД.

Информация о госпитализации 4-летнего мальчика поступила в полицию вчера днем.

Травмы мальчик получил в результате падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже говорится в публикации ведомства в MAX

По предварительным данным, ребенок находился под присмотром бабушки. Когда она ненадолго отвлеклась, малыш забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Сейчас он находится под присмотром врачей.

В сообщении УМВД по Омской области также отмечается, что ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала, родители ребенка на учетах не состоят.