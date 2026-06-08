Москва8 июнВести.Инспекторы по делам несовершеннолетних Омской области выясняют обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, сообщает региональное УМВД.
Информация о госпитализации 4-летнего мальчика поступила в полицию вчера днем.
Травмы мальчик получил в результате падения из окна квартиры, расположенной на пятом этажеговорится в публикации ведомства в MAX
По предварительным данным, ребенок находился под присмотром бабушки. Когда она ненадолго отвлеклась, малыш забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Сейчас он находится под присмотром врачей.
В сообщении УМВД по Омской области также отмечается, что ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала, родители ребенка на учетах не состоят.